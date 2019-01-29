ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين مدير عام صندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية “أوفيد” عبد الحميد الخليفة في فيينا على هامش إحتفالية الذكرى 43 لتأسيس الصندوق الذي خصص كيوم ثقافي لليبيا.

مدير عام الصندوق قام بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق بتقديم نبذة مختصرة حول مهام وأعمال الصندوق الذي تأسس عام 1976 بهدف تعزيز التعاون المالي والشراكة بين البلدان الأعضاء في منظمة أوبك وسائر البلدان النامية في العالم.

وتحدث الخليفة عن إنجازات الصندوق ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية في مجالات عديدة من أهمها توليد الطاقة ومكافحة الفقر كما غطى نشاطه مجالات التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية.

ومن جهته،ثمن رئيس المجلس الرئاسي الجهود المخلصة التي تبذلها إدارة الصندوق في تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها.