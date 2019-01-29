ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي اليوم الثلاثاء أن سيطرة قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على أجزاء كبيرة من سبها خصوصا والجنوب بشكل عام هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

السعيدي قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” إن أهل فزان يرحبون بوصول الوحدات العسكرية للجنوب ويطالبون ببسط السيطرة على جميع المعسكرات وتخليصهم من العصابات الإجرامية والإرهابية.

وأعتبر عضو مجلس النواب أن رئيس حكومة الوفاق إذا فكر في تنصيب حاكم عسكري على الجنوب فذلك يعني إعادة دوامة الاقتتال بين الليبيين وإطالة أمد الأزمة الليبية.

ورأى عضو مجلس النواب بأن الجنوب سيكون الخط الفاصل لتوحيد ليبيا وإعادة هيبة الدولة المنشودة من جديد.