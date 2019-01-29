ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عدداً من الملفات الإقليمية أبرزها الأزمة الليبية.

المباحثات تناولت بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي آخر المستجدات على الساحة الليبية والسورية حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان على الحاجة إلى تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصةً في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها.