ليبيا – قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إن الإجتماع الذي ضم أ عضاء من مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية و رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني عقد بعد اعتماد الميزانية للحكومة المؤقتة حيث تم تخصيص 100 مليون دينار للمنطقة.

الصغير أوضح خلال إستضافته عبر برنامج”بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن المجتمعون بحثوا إعادة النظر في توزيع الميزانية وتخصيص للجنوب حصة منها من خلال الوزارات والهيئات وبدوره قدم رئيس لجنة الأزمة ونائب رئيس الوزراء مشروع كامل يوضح كيفية صرف الـ 100 مليون من خلال جدولتها في قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأشار إلى أن اللقاء الأخير الذي جمعهم مع الحكومة المؤقتة تم تخصيص 118 مليون أخرى للجنوب مع ترك تخصيص هذه الأموال و كيفية صرفها لعمداء البلديات و الخبراء في المنطقة الجنوبية لتقديم الأمور الضرورية التي يحتاجها الجنوب، منوهاً إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أبدى عزمه إرسال 70 مليون سيولة للمصارف في المنطقة الجنوبية وبالفعل تم وصول الجزء الاول منها وبإنتظار المتبقي منها خلال الأيام القادمة.

وأكد على ضرورة أن تكون الدولة قادرة على فرض الأمن في المنطقة الجنوبية، لافتاً إلى عقدهم لقءات أخرى مع المجلس الرئاسي بسببب تخصيصه مليار دينار للجنوب خارج الميزانية العامة و100 مليون للطوارئ بالإضافة لتخصيص محافظ مصرف ليبيا المركزي 200 مليون سيولة للمصارف بالمنطقة الجنوبية.

كما كشف عن بدء الحكومة المؤقتة في تنفيذ مشاريع سريعة بالمنطقة الجنوبية بقيمة 50 مليون وصرف 10 مليون على الشركات المنفذة في سبها بالإضافة لإستلام سيارات الإسعاف المقدمة من المؤقتة أما حكومة الوفاق أكدت عدم إستطاعتها تقديم الدعم المادي حالياً لكنها أبدت إستعدادها لترتيب لقاءات وإصدار القرارات لهذه الأموال لضخها في المنطقة الجنوبية.

وبيّن أن هناك تجاوب كبير من قبل رئيس المجلس الرئاسي الذي أبدى استعداده التام لتقديم كل الخدمات لمنطقة وادي الشاطئ للوقوف على المطار بالذات، مضيفاً انه إجتمع قبل عشرة ايام مع حراك غضب فزان في المنطقة الجوبية لمحالوة إقناعهم بتقديم ما يريدون من حلول لحل المختنقات غلى الحكومات لكن للآن لم يقدم أياً منهم مشروعات أو إقتراحات بحسب قوله.

وإستطرد حديثه قائلاً:” عندما تحدثنا مع السراج عن الأمن في الجنوب رحب باستتباب الأمن في المنطقة الجنوبية وقال أنه لا يوجد لديه أي مانع لدعم الخدمات طالما الأمن توفر كما نسق لنا لقاء مع وزير الداخلية وبالفعل كان لقاء إيجابي أبدى من خلاله الوزير استعداده لتقديم ودعم مديريات الأمن في المنطقة وبدورنا طلبنا منه أن يكون الدعم سريع وعاجل لكن رأى أن يستشير مديريات الأمن بالاحتياجات الكاملة حتى يتقدم بمذكرة توضيحية لرئيس المجلس الرئاسي ويعرض على مجلس الوزراء “.

الصغير يرى أن الجنوب فيما يتعلق بالملف الصحي بحاجة إلى قرار إداري استثنائي يتمثل بصرف مرتبات عالية للأطباء العاملين في الأماكن الجنوبية بسبب زيادة هجرة الأطباء من الجنوب للغرب، منوهاً إلى أن السراج أكد لهم خلال الإجتماع على صدور قرار بخصوص رفع مكافآت للأطباء الذين يعملون في المناطق الجنوبية لإستقطاب عناصر طبية وطبية مساعدة.

وعن أوضاع المطارات قال الصغير إن حديثاً جمعهم مع وزير المواصلات ومصلحة المطارات عن مطار الجفرة وبراك وسبها وأوباري وغات حيث تبين رصد الجهات المعنية ميزانية في 2019 لهذه المطارات، لافتاً إلى أن مطار سبها وبحسب المسؤولين هناك على أتم الاستعداد لتشغيله خلال مدة وجيزة فقد شكلت لجنة مختصة للإطلاع على أوضاعه وإصدار تقرير كامل بإحتياجاته خلال الأسبوع القادم.