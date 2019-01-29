ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الاثنين برفقة وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح عمداء بلديات (مراده ، البريقة، اجخرة، أوجلة، الجفرة) ومدير مكتب مشروعات الكفرة.



عمداء البلديات إستعرضوا وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي خلال اللقاء المشاكل والصعوبات التي تعانيها المناطق وأدت لتدني مستوى الخدمات في جميع المجالات، مؤكدين ضرورة العمل على تذليلها.

بدوره أكد معيتيق على أهمية هذه المدن والمناطق، مشدداً على ضرورة العمل لتذليل الصعوبات التي تعترضها.

وطالب وزير الحكم المحلي الاستمرار في متابعة ملف البلديات والوقوف على احتياجاتها من خلال المكاتب والإدارات التابعة للوزارة وتنفيذ المشروعات العاجلة للمناطق في قطاع الصحة، التعليم، البنية التحتية، المياه والصرف الصحي، المواصلات بوضعها ضمن ميزانية العام 2019.