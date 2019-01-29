ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري أمس الإثنين إن قوات الجيش تمكنت من تطهير كافة المواقع في مدينة سبها جنوب البلاد.

المسماري أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أنه تم تسليم المباني الحكومية بالمدينة للوزارات المعنية في الحكومة المؤقتة ومنها مبنى مديرية الأمن.

وأكد المسماري على أن قوات الجيش تستعد لاقتحام وتطهير الأماكن التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية ، كاشفاً أن القوات ستتقدم نحو الحدود الجنوبية وجنوب غرب سبها لتطهيرها من الإرهابيين ومنها مدينتا أوباري وغات.

وحول ما تردد عن تشكيل قوات عسكرية يدعمها فائز السراج والإخواني خالد المشري لمواجهة الجيش ، اعتبر المسماري أن ذلك يأتي في إطار محاولات التشويش من قبل أطراف غير شرعية على عمليات الجيش وانتصاراته، مؤكداً أن الجيش يتمتع بشرعية شعبية وبرلمانية.

الناطق الرسمي باسم الجيش كشف عن قيام القوات الجوية بدعم عملية الجيش في مدن جنوب البلاد لتطهيرها من الإرهابيين، مبيناً أن الطائرات ستدك أوكار ومواقع العصابات التشادية خلال الفترة المقبلة.

وحول ملابسات مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عادل العبدلي ، قال المسماري إن الإرهابي فجر نفسه بحزام ناسف خلال محاصرة القوات لمنزله ما أدى لمقتل والدته وابنته الصغيرة وإصابة زوجته بإصابات خطيرة.