المغرب – أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الإثنين، توصله إلى اتفاق رسمي مع نظيره الأرجنتيني، لتنظيم مباراة ودية تجمع بين منتخبي البلدين، نهاية مارس / آذار المقبل.

وكشف الاتحاد المغربي، في بيان، أن هذه المباراة ستقام الثلاثاء 26 مارس المقبل، في ملعب “الأمير مولاي عبد الله” بالعاصمة الرباط.

ولفت البيان إلى أن “هذا الموعد الودي المهم، يندرج ضمن استعدادات المنتخب المغربي لكرة القدم لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة”، التي ستقام يونيو/ حزيران المقبل في مصر.

ومن المرتقب أن تعرف هذه المباراة، تواجد كل نجوم المنتخب الأرجنتيني، يتقدمهم ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني.

وتعود آخر مباراة ودية جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني، إلى أبريل/ نيسان 2004، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وانتهت لصالح الأرجنتين بهدف دون رد.

كما سبق لمنتخب “التانغو” أن استقبل “أسود الأطلس” في مباراة ودية بالأرجنتين، سنة 1994، وانتهت بفوز الأرجنتين أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وضمن المنتخب المغربي تواجده في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بعد أن تصدر مجموعته الثالثة، متقدما على كل من الكاميرون، جزر القمر، ومالاوي.

ويعتبر “أسود الأطلس” واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بلقب “كان” 2019 القادم في مصر، وذلك بالنظر للاعبين المتميزين الذين يتوفر عليهم، بالإضافة إلى الأداء الكبير الذي بصم عليه في الإقصائيات ونهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.