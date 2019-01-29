ليبيا – شارك المجلس البلدي الكفرة في اجتماع بالمجلس الرئاسي لمناقشة ميزانية 2019 حيث تمت الموافقة على تخصيص عدة مبالغ مالية لعدد من المشروعات الهامة في بلدية الكفرة .

المجلس البلدي الكفرة أوضح بحسب مكتبه الاعلامي أنه تم تخصيص 64 مليون لإستكمال مستشفى الكفرة الجديد و 40 مليون لطريق الكفرة بوزريق و8 مليون مدرسة نموذجية بمنطقة الهواري بالإضافة لمبالغ مالية متفاوتة لحل مختنقات داخل البلدية من بينها حفر آبار للمياه ورصف للطرق.

وأشار إلى أنه في حالة توافق أجهزة الدولة واقرار الميزانية سترى هذه المشروعات النور، متقدماً بالشكر للعدبد من أبناء الكفرة المقيمين بطرابلس الذين يبذلون جهوداً عظيمة لخدمة اهلهم ومدينتهم.