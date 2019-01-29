أبوظبي – أعلنت ثلاثة بنوك في أبوظبي، الثلاثاء، عزمها الاندماج تحت كيان مصرفي ليكون خامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول الخليج، بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم (114 مليار دولار).

وقالت البنوك الثلاثة، في إفصاح نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن القرار يأتي بعد اتفاق بنك “أبوظبي التجاري” وبنك “الاتحاد الوطني” على الاندماج، ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد، على “مصرف الهلال”.

وبحسب الإفصاح ستحمل المجموعة المصرفية الجديدة هوية “بنك أبوظبي التجاري”، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي، من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، نحو 60.2 بالمئة من أسهم البنك المدمج.

وسيحتفظ “مصرف الهلال”، باسمه وعلامته التجارية الحاليين، وسيزاول نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم قاعدة العملاء لدى البنك الجديد، حوالي مليون عميل.

وستواصل البنوك الثلاثة مزاولة الأعمال بشكل مستقل، إلى أن يدخل الاندماج حيّز التنفيذ، والمتوقع في النصف الأول 2019.

ويخضع الاندماج للحصول على كافة موافقات المساهمين والجهات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي.

يأتي الاندماج، بعد عامين من اندماج “بنك أبوظبي الوطني” و”بنك الخليج الأول” تحت مظلة “بنك أبوظبي الأول”.