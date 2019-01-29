ليبيا – أقيمت أمس الاثنين بفندق المهاري ورشة تدريبية حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتي يشرف عليها مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية الإنتربول.

الورشة التدريبية تستهدف بحسب المكتب الإعلامي التابع للداخلية عدد من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بواقع 20 منتسبا من الجهتين.

وألقيت خلال الورشة عدد من ورقات العمل والعروض المرئية والتي توضح عمل مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية الإنتربول ومحاضرات حول الجرائم المرتبطة بعملية تهريب المهاجرين والفرق بين الاتجار بالشر وتهريب الأشخاص.

يشار إلى أن هذه الورشة التدريبية سوف تستمر على مدى اليومين القادمين من الشهر الجاري حيث سيستمر إلقاء المحاضرات التدريبية وتوزيع شهائد التكريم على المشاركين.