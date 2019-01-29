ليبيا – قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور اليوم الثلاثاء بزيارة لفروع الإدارة بالمنطقة الشرقية برفقة مدير مكتب العمليات البحرية بالإدارة.

الزيارة شملت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية فروع الإدارة “طبرق،الجبل الأخضر،بنغازي،الهلال النفطي” إلى جانب فرع الإدارة بمنطقة الهلال النفطي أجدابيا.

وأشار المكتب الإعلامي للوزارة إلى أن وزير الداخلية فتحي باشاآغا كلف مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور بهذه الزيارة في إطار توحيد الجهود على كامل التراب الليبي.

هذا ورافق العقيد البشير في زيارته رئيس وأعضاء الفرع كما سيتجه الوفد إلى ميناء البريقة للإطلاع على القطع البحرية المتهالكة والوقوف على احتياجاتها.

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