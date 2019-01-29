الصين – دعت الصين الولايات المتحدة إلى سحب مذكرة اعتقال المديرة المالية لـ “هواوي” الصينية، مينغ وانتشو، وإلغاء الطلب الأمريكي المقدم لكندا بتسليمها، عقب الاتهامات الرسمية التي وجهت لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جين شوانغ، في بيان نشر على موقع الخارجية، اليوم الثلاثاء: “نحث الجانب الأمريكي مرة أخرى على سحب مذكرة التوقيف بحق السيدة، منغ وانتشو، وعدم إرسال الطلب بتسليمها، حتى لا تمضي بهذه الطريقة الخاطئة أكثر فأكثر”​​​.

وأعربت الصين عن عزمها الدفاع بثبات عن مصالح شركاتها عقب الاتهامات، التي وجهتها الولايات المتحدة ضد المديرة المالية لشركة “هواوي” الصينية، مشيرة إلى أن “هناك دوافع سياسية قوية وتلاعبا سياسيا خلف هذه الإجراءات”، هدفها “التشهير” و”خنق” عمل هواوي في الولايات المتحدة.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن 13 اتهاما ضد المديرة المالية للمجموعة الصينية، ابنة مؤسس المجموعة، والتي اعتقلت في كندا ثم أطلق سراحها بكفالة، على خلفية اتهامها بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

كما وجهت الوزارة 10 اتهامات فيدرالية ضد شركتين تابعتين لهواوي بسرقة تكنولوجيا مرتبطة بصناعة الروبوتات من شركة “تي- موبايل”.

المصدر: أ ف ب + سبوتنيك