بكين تعرب عن “قلقها” من اتهامات واشنطن لـ”هواوي” بالاحتيال والسرقة

بكين تعرب عن “قلقها” من اتهامات واشنطن لـ”هواوي” بالاحتيال والسرقة

الصين – أعربت الخارجية الصينية عن “قلقها الشديد” من اتهام وزارة العدل الأمريكية، لشركة هواوي للتكنولوجيا الصينية، بـ”الاحتيال وسرقة أسرار تجارية”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة “جينغ شوانغ”، الثلاثاء، في العاصمة بكين.

وذكر البيان، أن الصين “قلقة للغاية” من احتمال إقدام وزارة العدل الامريكية فتح دعوى قضائية، ضد المديرة المالية للشركة “مينغ وانتشو”.

وقال البيان، إن واشنطن تتعمد مهاجمة الشركات الصينية، وإن وراء ذلك “تلاعب سياسي”.

وأكد البيان، عزم الصين على حماية “المصالح القانونية” لشركاتها بكل حزم.

كما دعا البيان، واشنطن إلى التوقف عن ممارسة “الضغط غير المبرر” على الشركات الصينية، وإلى التراجع عن طلب التوقيف بحق وانتشو.

ووصف البيان، حادثة توقيف وانتشو، بأنه “إخلال” باتفاقية إعادة المطلوبين، الموقعة بين الصين وكل من الولايات المتحدة وكندا.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية “فين كو”، إن الاتهامات الموجهة لوانتشو “غير عادلة ولا أخلاقية”.

وكانت شركة هواوي، قد رفضت في بيان صادر عنها سابقا، الاتهامات الامريكية، ووصفتها بانها إخلال بالقوانين الدولية.

واتهمت وزارة العدل الامريكية شركة هواوي الصينية التكنولوجية العملاقة بـ”الاحتيال على البنوك وسرقة أسرار تجارية خاصة بشركة أمريكية”، في بيان صادر عنها، صباح اليوم الثلاثاء.

يُذكر أن وانتشو (46 عاما) ابنة مؤسس شركة هواوي، رين تشينغفاي، اعتقلت في مدينة فانكوفر الكندية مطلع ديسمبر / كانون الأول الجاري، أثناء توجهها من هونغ كونغ إلى المكسيك.

اعتقال وانتشو جاء بطلب من الولايات المتحدة التي تتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران رغم العقوبات المفروضة عليها.

وأدى الاعتقال إلى عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد إتفاقهما على اهدنة في حربهما التجارية.

ووانتشو متهمة بالتحايل على مصرف “هونغ كونغ بانك” الأمريكي، بدعوى استخدامها إحدى الشركات وكيلا سريا لشركة “هواوي”، لعقد صفقات تجارية مع إيران في خرق للعقوبات.