ليبيا – إجتمع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد عبدالله الطاهر أمس الإثنين وبحضور عضو مجلس النواب عن زلطن مع كل من عميد وأعضاء المجلس البلدي زلطن ورئيس الحكماء بالبلدية وبعض أعيان ومدير أمن زلطن.

المجتمعون إطلعوا وفقاً لوزارة الحكم المحلي على سير العمل بالمجلس البلدي واحتياجات البلدية والمختنقات التي تعاني منها في العديد من القطاعات الخدمية للمواطن أهمها الصحة والامن والبئية وشركات الخدمات العامة للنظافة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن.

وبحث المجتمعون ايجاد الحلول المناسبة للمختنقات وآلية التعاون بين الوزارة والبلدية في وضع الخطط والاستراتيجيات لهذه المختنقات