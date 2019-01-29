ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة اليوم الثلاثاء أن الجنوب خرج عن سيطرة حكومة الوفاق ومجلس الدولة.

بن شرادة قال في تصريحات خاصة لموقع أصوات مغاربية :”تواصلنا مع المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق منذ فترة لتنصيب أمراء مناطق للجنوب وحاكم عسكري واستكمال بقية قيادات الأجهزة الأمنية ولكن للأسف لم يتحقق شيء من ذلك”.

وشدد عضو مجلس الدولة على أن الجنوب كان يبحث عمن ينقذه ووجد في المشير خليفة حفتر المنقذ من العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي عاثت فسادا في أرض الجنوب.

ويرى بن شرادة أنه من العبث حاليا تنصيب حاكم عسكري من حكومة الوفاق على الجنوب بسبب تضارب المصالح والولاءات.