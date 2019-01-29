انجلترا – هدد مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الإسباني رافائيل بينيتيز، بالرحيل عن النادي هذا الموسم، إذا لم يعزز المسؤولون في النادي العريق التشكيلة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وينتهي عقد بينيتيز مع نيوكاسل في يونيو القادم، لكن عدم تدعيم صفوف الفريق الذي يحتل المركز الـ17 في البريميرليغ بلاعبين جدد، أصاب المدرب الإسباني بالإحباط وربما يدفعه إلى عدم استكمال فترة العقد.

وقال بينيتيز ردا على سؤال بشأن الاستمرار حتى نهاية العقد: “لا أستطيع تأكيد أي شيء. لم أكن أفكر في الرحيل”.

وثارت خلافات بين بينيتيز ومايك آشلي، مالك النادي بشأن استراتيجية التعاقدات قبل 3 أيام على إغلاق فترة الانتقالات الحالية، لكنه لا يرغب في ترك النادي والفريق يبتعد بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وأضاف بينيتيز: “أنا مدرب محترف وأرغب في القيام بكل الأشياء على أفضل ما يكون. في وقت من الأوقات قررت الاستمرار مع الفريق في الدرجة الثانية لإنهاء عملي بالشكل المطلوب. أتحلى ببعض المبادئ وسأحاول إنهاء الأمور بأفضل صورة”.

ويستضيف نيوكاسل منافسه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

المصدر: رويترز