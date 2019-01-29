انجلترا – يسعى تشيلسي الإنجليزي، إلى التعاقد مع نجم خط وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن البلوز سيكون مهتمًا بالحصول على الكرواتي إيفان راكتيتش، في حال أراد برشلونة بيعه الصيف المقبل

ولفتت الصحيفة إلى أن وصول دي يونج وإمكانية التعاقد مع أدريان رابيو، قد تدفع اللاعب الكرواتي إلى الرحيل، خاصة أن عدة أندية سترغب بضم لاعبين من برشلونة، بعد اكتظاظ خط الوسط.

ويدرك برشلونة أن راكتيتش لاعب مرغوب فيه من عدة أندية، والنادي ينتظر عروضًا لدراستها في حال كانت تلبي مطالب البلوجرانا.

وعلى الرغم من اهتمام أندية كثيرة به مؤخرًا، إلا أن راكتيتش أعرب دائمًا عن نيته البقاء في برشلونة، فهو يشعر بالراحة في النادي والمدينة ولديه ثقة كاملة من المدرب، وهذا ما دفعه الصيف الماضي لرفض العرض الضخم من باريس سان جيرمان، الذي قدم 90 مليون يورو تقريبًا.

وأفادت الصحيفة بأن برشلونة قد يدرس رحيل اللاعب الصيف المقبل خاصة أنه سيدخل عامه الـ31 في مارس/آذار المقبل، بينما ينتهي عقده في صيف عام 2021، ولا يفكر البلوجرانا حاليًا برفع راتبه.

وأتمت أن تشيلسي قد يقوم بإعادة هيكلة الفريق، وسيختارون راكتيتش ليكون قائدًا للمشروع الجديد، لكن عليه في البداية اقناع اللاعب ومن ثم الحديث مع برشلونة.

المصدر : كووورة