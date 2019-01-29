ليبيا – بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة تم أمس الاثنين تفعيل منظومة البصمة العشرية الخاصة بالأجانب داخل فروع ومكاتب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

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الافتتاح حضره مدراء فروع مصلحة الجوازات “طرابلس , مصراته” ورئيس رقابة جوازات منفذ مطار معيتيقة الدولي ومدير مكتب شؤون الاستخدام ومدير مكتب السيطرة والمعلومات ومدير مكتب طباعة البيانات بالمصلحة وعدد من ضباط وضباط صف بالوزارة ومهندسين تابعين لمجمع الأبحاث التقنية.

الجدير بالذكر بأن هذه المنظومة تحت إشراف مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وبتنفيذ الشركة اليابانية NEC.