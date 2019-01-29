شركة “إنتل” تستثمر 11 مليار دولار في مصنع في إسرائيل

شركة “إنتل” تستثمر 11 مليار دولار في مصنع في إسرائيل

إسرائيل – أفاد وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون، إن شركة التكنولوجيا العالمية “إنتل”، قررت استثمار نحو 11 مليار دولار لتوسيع عملياتها في إسرائيل.

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية (رسمية) عن الوزير الإسرائيلي قوله، اليوم الثلاثاء:” هذه بشرى كبيرة لدولة إسرائيل، ومواطنيها واقتصادها”.

ووصف كحلون قرار الشركة استثمار 40 مليار شيكل إسرائيلي (10.9 مليار دولار أمريكي) بأنها “غير مسبوق”.

وسيقام المصنع الجديد في مدينة “كريات غات”، في جنوبي إسرائيل، ويوفر نحو ألف فرصة عمل جديدة في إسرائيل، بحسب هيئة البث.

وقالت:” ستحصل الشركة على مزايا ضريبية، ومنحة حكومية لإقامة هذا المصنع تقدر بمليار دولار”.

وأضافت:” المصنع الجديد سيقوم بإنتاج الرقائق الإلكترونية المستخدمة في إنتاج الهواتف الذكية”.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية:” لقد فضلت الشركة العملاقة الاستثمار في إسرائيل عن إقامة المصنع الجديد في إيرلندا أو في سنغافورة”.

وتوظّف الشركة حاليا 11700 موظف في إسرائيل، من خلال استثماراتها السابقة البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، بحسب هيئة البث.

ونقلت عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن “قرار إنتل، مواصلة استثماراتها المهمة في إسرائيل هو تعبير هام عن الثقة بدولة إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي”.

وأضاف:” نحن نرى إنتل كشريك للتقدم وخيارها المتجدد للاستثمار في إسرائيل، يقوي الاقتصاد والتوظيف في إسرائيل، ونتوقع أن يستمر هذا التعاون أيضًا في المستقبل”.

وتابع وزير الاقتصاد الإسرائيلي:” هناك 320 شركة أجنبية تنشط في إسرائيل حاليا، وهي تساهم في النمو والتصدير وسوق العمل”.