ليبيا – أكد ناجي احفاف رئيس لجنة الإدارة على وقوف شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط مع المجلس البلدي أجدابيا في مواجهة الأزمة التي تمر بها المدينة عقب هطول الغيث النافع وتجمع المياه في الشوارع واجتياحها لعدد كبير من المنازل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين وضم رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا حافظ جبريل ومدير مكتبه شعيب مفتاح ومحمد ونيس بحضور مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وناقش المجتمعون الأزمة التي تمر بها مدينة اجدابيا والمشاكل التي تعانيها منظومة الصرف الصحي خاصة خلال فصل الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة.

وأبدى رئيس لجنة الإدارة استعداد الشركة للمساهمة في حل المشكلة وذلك بصيانة المضخات الخاصة بمحطات الصرف الصحي وصيانة إحدى السيارات الخاصة بعمليات المياه وتقديم المساعدة السريعة والمتاحة والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الشأن.