ليبيا – أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على أن حقل الشرارة النفطي لن يُعاد فتحه لحين مغادرة المجموعة المسلحة التي تحتل الحقل،على حد قوله.

صنع الله قال بمؤتمر صحفي في لندن له اليوم الثلاثاء بحسب مانشرته وكالة “رويترز”للأنباء :”على المجموعة المسلحة التي ارتهنت المؤسسة الوطنية للنفط وتعافي الاقتصاد الليبي أن تغادر الحقل قبل أن تدرس المؤسسة استئناف الإنتاج”.

وأضاف صنع الله في إشارة إلى حملة الجيش :” تعقد الموقف أكثر بإطلاق مهمة دولية لمكافحة الإرهاب توسعت لتصبح محاولة للسيطرة على منطقة قد تحوي بنية تحتية وطنية للنفط”.

وتابع رئيس المؤسسة الوطنية قائلاً:” ما يثير قلقي هو إطلاق سلسلة من الأحداث قد تكون لها تبعات غير معروفة بالنسبة لليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط”.