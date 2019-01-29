ليبيا – على تمام الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين ، تمكنت الكتيبة 86 حرس حدود من ضبط سيارة على متنها أشخاص يمتهنون التهريب عند المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر إلى الغرب من مدينة غدامس وبلدية سيناون .

وقال مسؤول من الكتيبة فى حديث لـ ” المرصد ” بأن هذه السيارة كانت من نوع ” تويوتا لاند كروزر ” يستقلها مهربين من دولة الجزائر ويمتهنون التهريب على الحدود مع ليبيا .

وأكد المسؤول إلقاء القبض على هذه المجموعة من قبل الدوريات الصحراوية التابعة للكتيبة 86 حرس الحدود والمنشآت النفطية والاهداف الحيوية .

وفى ذات السياق كشف محمد الهدقة لـ المرصد وهو أحد أعضاء الكتيبة المتمركزين منذ أشهر قرب حدود الجزائر عثورهم على مواد تجميل وذهب وعدد من المواد التي لم يتم التعرف عليها .

وأشار ذات المسؤول إلى أن الكتيبة تحفظت على المهربين والسيارات و قد تمت مراسلة الجهات المعنية فى مديرية أمن سيناون لاستلامهم واحالتهم مع المضبوطات الي النيابة العامة .

المرصد – خاص