تركيا – انتزع فريق طرابزون سبور، نقطة من مضيفه سيفاس سبور بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة عشر للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد طرابزون سبور إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد سيفاس سبور إلى 25 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر باشاك شهير الترتيب برصيد 38 نقطة.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 72 ليبادر سيفاس سبور بالتسجيل عبر الإيفواري أرونا كونيه.

وبعدها بدقيقتين أدرك طرابزون سبور التعادل عن طريق عبد القادر بارماك، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.