مصر – أمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، إن تراجع الدور المصري أدى إلى تغول إيران وتركيا في المنطقة، مؤكدا أن مصر هي الدولة القادرة على وقف التغول التركي والإيراني.

وأشار موسى، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الاثنين، إلى أن العرب كانوا يشعرون بالحزن لغياب الدور المصري مقارنة بالتواجد التركي والإيراني، مضيفا أن مصر بثقلها، الذي يجب أن نحافظ عليه، ستحاول حل مشكلة تراجع الموقف العربي.

وأضاف أنه ينبغي للقاهرة إيجاد مكان دائم على طاولة المناقشات، موضحا “إذا ما حدث شيء لمصر لن يكون الأمر سهلا، ولن يتحمله أحد سواء كانت الدولة كبرى أو صغرى”، مؤكدا أن الكل يرحب بعودة مصر لثقلها في المنطقة.

ولفت موسى، إلى أن المنطقة محاطة بالأخطار، كالخطر الإيراني، والإسرائيلي، مشددا على ضرورة تكوين موقف عربي واضح لا خلط فيه تجاه ما يحيط بالمنطقة.

المصدر: “إم بي سي” مصر