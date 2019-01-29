ليبيا – وجّه مدير مكتب وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق منتصف الشهر الجاري كتاباً أُعتبر شديد اللهجة إلى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بشأن وقف قرار تعيين صادر عن الأخير فى وظيفة ليست من إختصاصه .

ووفقاً لمراسلات تحصلت عليها المرصد ، يتعلق الموضوع بالنقيب السابق نجم الدين إبراهيم الطاهر الرايس وقد عينه سيالة وفق لقراره 27/2018 كملحق عسكري بالسفارة الليبية فى القاهرة لمدة أربعة سنوات .

وأكد كتاب وزارة الدفاع أن الرايس كان قد صدر بحقه سنة 1992 قرار من القائد الأعلى السابق ( العقيد معمر القذافي ) يقضي بإحالته إلى التقاعد لأسباب صحية عندما كان برتبة نقيب .

وإعتبرت وزارة الدفاع أن المعني يعتبر خارج الخدمة العسكرية ولم يصدر بحقه أي قرار رجوع وبأنه لا يتقاضى أي راتب من وزارة الدفاع من تاريخ التقاعد ولا يوجد له أي دليل مالي فى إدارة الحسابات العسكرية .

كما أكدت الوزارة بأن المذكور أعلاه المرشح من قبل سيالة ومند خروجه من الخدمة بالتاريخ المشار إليه لم ترد بخصوصه أي معلومات لتقرر بناءً على تعليمات وزير الدفاع المفوض ( فائز السراج ) بإلغاء القرار.

المرصد – متابعات