ليبيا – إعتبر السفير الليبي السابق فى تشاد قرين صالح القذافي أن العملية العسركية التي إنطلقت بالجنوب وتسير بعمل منظم ومسؤول وصدر عنها نتائج جيدة حيث إستقبلها سكان الجنوب بترحيب كبير، مؤكداً على أنه من المفترض عدم عرقلتها من قبل أي شخص أو جهة.

قرين صالح قال خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج”150 دقيقة” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إنه من الضروري عدم النظر للإستفزازات الجانبية وتهدئة المواطنين لأن قوات الجيش هدفها مواجهة التنظيمات الإرهابية والمعارضات والغزو الأفريقي فلا قوة ستستطيع مواجهة هذه التنظيمات سوى القوات المسلحة.

ويرى أن الحدود الجنوبية المفتوحة من السودان لغاية الجزائر تشكل خطراً كبيراً على ليبيا ودول الجوار، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي في المنطقة الغربية غير قادر على تحقيق الأمن بالمناطق الغربية ومنها طرابلس والزاوية.

ودعا جميع من هم في الجنوب والمنطقة الغربية بأن يشدوا على أيديهم مع القوات المسلحة لحماية سيادة ليبيا، مشيراً إلى أن العملية العسكرية التي إنطلقت في الجنوب ستسهم بالحد من الجريمة وتقويض وجود الجماعات الإرهابية ونشاط الحركا لذلك على أهالي الجنوب التعاون مع القوات المسلحة لتسهيل العملية وحسم الأمور.

وأضاف :”الجنوب منطقة مفتوحة يحتاج لإمدادات والجيش الليبي اصبح متمركز في المناطق العسكرية كالمطارات والبوابات نحن نحتاج لحماية ليبيا وفرض الأمان بتعاون الجميع، اليوم سبها لديها ” عرس ” فكل الناس مطمئنة وبدأت تنتعش وكل الأطراف تنكمش في ظل ما حققته القوات المسلحة من خطوات رائعة جداً بعد مطاردة عناصر خطيرة من الدواعش والقاعدة والتنظيمات الإرهابية وقتلها”.

القذافي أوضح أن العملية العسكرية في الجنوب يحتاج إنهائها لأشهر كونها منطقة واسعه تحتاج لوقت وقوة بشرية ضخمة و إمدادات كبيرة بالتالي بالتعاون مع كل المناطق والقبائل والقادة العسكريين سيتم السيطرة على المنطقة خلال 4 أو 6 شهور، منوهاً إلى ضرورة عدم إحتضان القوات المعاديه من مختلفة الجنسيات من أي مدينة أو قبيلة لما يشكل الموضوع من خطوره على سيادة الشعب.

وبيّن أن المعارضات يتم دعمهم من قطر وتركيا والعديد من الدول العربية، مشدداً على معرفتهم بمخطط الإخوان المسلمين منذ عام 2011 إلى أن تم إيقافه في مصر وتراجع وإنكمش إلى أن أصبح العالم يتجه للتخلص من هذه الشراذم.

وتابع قائلاً :”رأينا بوكو حرام ماذا فعلت في مصر و الجزائر و ليبيا وتونس هذا المخطط غربي يستهدف أمة بكاملها وليس عربية فقط بالتالي الموضوع لا زال مستمر لكنه بدأ ينكمش بعد الذبح والتدمير واستباح السياسية، ادعو كل الليبيين والعرب ودول الطوق التي لن تسمح لهذه الدول باستمرار دعمها للأطراف لأنه يؤثر على تونس ومصر والجزائر والسودان ومالي فإن لم ننتبه سيكون الوضع خطير جداً”.

وأشار إلى أن العامل الأساسي لحل ما يحدث حالياً هو وحدة الليبيين في طرابلس والشرق و الغرب والجنوب وتكاتفهم لأن ذلك سيحد من تدخل الدول الداعمة للأفراد والمليشيات ومن المؤكد أن الليبيين لن يقبلو باستمرار التدمير واستباحة الحرمات، مطالباً الدول العربية التي لها يد في ليبيا والمخطط بشكل عام الإنتباه للوضع الراهن الذي يؤثر على البلاد والدول الاخرى.

كما إستطرد حديثه قائلاً :” ما يهمني في الجانب الليبي ان الاخوة في طرابلس على مختلف مشاربهم سواء في الرئاسي أو الشباب في طرابلس وما حولها لماذا نقاتل بعضنا ولا نذهب من طرابلس والمناطق التي حولها لنقاتل في الجنوب من ورائها هذه المشاكل هل ورائها دول وهل من المعقول أن هذه الدول لا تريد المؤسسة العسكرية في ليبيا ويمنعوها من التسلح”.

وكشف عن توجه قبائل لتركيا وبريطانيا وقطر وفرنسا للسعي إلى إنشاء جسم من خلاله يؤدي لفصل الجنوب لكن تحرك عدد من الأشخاص في هذا الموضوع أفشل البرنامج، مؤكداًَ على أن القبائل في الجنوب جميعهم أخوة ولا يمكن السماح بحدوث اقتتال بين القبائل لإنه إن حصل ذلك سيعيش الجنوب ما حدث بتاورغاء.

وذكر أن الغرب مختلف في ما بينه على توزيع أدوراهم في ليبيا لأن ما يقطع الطريق عليهم هو وحدة الليبيين وعلى الرغم من ذلك لا يوجد إعتراض من جانبهم بأن يكون لهم مصالح متبادلة مع الغرب في ضوء سيادة كاملة للشعب الليبي على أرضه وثروته وسيادته.

أما فيما يتعلق بإحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة أكد أن تصريحاته كانت خطأ سياسي وإحاطته لا محل لها كما أنها لا تليق ببعثة الأمم المتحدة لكن بعدها قدم إعتذار عن ما صدر عنه وقال بأنه يؤيد تدخل القوات المسلحة، مشيراً إلى أن البعثة تمثل مصالح الدول التي قامت بغزو ليبيا حسب تعبيره .

ورداً على سؤاله حول كيفية حرص الجيش على عدم إثارة عمليات استفزاز لهذه القبائل كي يربح كرت لصالحه في عملية الإنجاز الحاصلة وجه نداء إلى قبائل الجنوب قائلاً :” أوجه نداء لأهلي وقبائل الجنوب من أبناء محمد على رأسهم عبد المجيد عثمان واهله أن ما حدث هو تصرف خاطئ من افراد من قبيلة ليس لهم علاقة وليس من تعليمات المؤسسة العسكرية لذلك أطلب منهم تجاوز هذه الهفوة من أجل الجنوب والوطن فقد حصلت اخطاء بسيطة والمؤسسة العسكرية ستحسم الأمر وأنا متأكد وفق القانون لن تعبر هذه التجاوزات بسهولة وسيأخذون عقابهم”.

القذافي إعتبر أنه من مصلحة القبائل وحدتها مع بعضها البعض لأنها الضمانة الوحيدة لحماية الوطن، مشيراً إلى أن الجنوب داعم للجيش على الرغم أنه كان مهمش ففي إجدابيا عندما خرج إبراهيم جضران تم طرده من القبيلة واستبعاده لمصلحة القبيلة وأجدابيا والمنطقة الشرقية بالكامل ولذلك يجب إستبعاد أي شخص غير سوي.

ونوّه إلى عدم وجود أي تواصل على الإطلاق بينه وبين قادة القوات المسلحة والمشير خليفة حفتر وجميع إتصالاتهم تتم مع بعض الضباط الذين يتحركون في المنطقة، داعياً جميع العقلاء في أي قبيلة إلى التوحد والإتفاق مع بعضهم للوصول لرأي مع السياسيين والعسكرين للتوافق من خلال مصالحة اجتماعية عامة يقودها أولياء الدم لأنه إن لم يتم الخضوع لهذا الأمر بعد التخلص من الإرهابين ستحدث حرب أهلية أخرى.

ختاماً وجه السفير الليبي السابق فى تشاد نداء لجيمع رموز القبائل والمدن في ليبيا إلى ضرورة الخروج للشارع والإعلان عن قرارهم.