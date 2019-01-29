ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان اليوم الثلاثاء القائم بالأعمال الفليبيني ماردوميل مليكورو والوفد المرافق له.

كاجمان أشاد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بالعلاقات القوية التي تربط البلدين وما قدمه خبراء الفلبين في القطاعات الخدمية والتنمية منذ استئناف عمل السفارة الفلبينية في ليبيا.

ومن جهته،نقل رئيس الوفد الفلبيني تحيات رئيس جمهورية الفلبين للمجلس الرئاسي،موضحًا أن انخفاض عدد الخبرات الفلبينية في السنوات الأخيرة كان بسبب الظروف الأمنية. وأكد الوفد الفلبيني أن تحسن الظروف الأمنية مؤخرا يبشر بإمكانية عودة الخبرات الفلبينية للإسهام في تنمية قطاعي الخدمات والبنية التحتية.