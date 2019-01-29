ليبيا – استقبل مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز أمس الإثنين بمقر وفد بعثة الامم المتحدة في ليبيا.

مدير أمن بنغازي أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للمديرية على جاهزية واستعداد كافة أجهزة الامن والأجهزة المعاونه والمساندة لإستقبال أعضاء مكتب الأمم المتحدة الذي سيبدأ مهامه ببنغازي بالإضافة لتأمين كبار الضيوف والمدعويين.

وأشار إلى أنه تم دعم طاقم التأمين بالعناصر البشرية اللازمة والدوريات والمعدات والأجهزة والتقنيات الحديثة لتأمين كافة اعمال ومقار البعثة لتسهيل مهمتها في المدينة بما يعكس الوجه الحضاري للمدينة ومواطنيها وأجهزتها الحكومية.

وأوضح أنه تم وضع خطة أمنية عامة لتأمين البعثة خلال وجودها بالمدينة واتخاذ إجراءات الحماية الأمنية الشاملة لأعضاء البعثة الأممية و رؤساء الوفود.

من جانبه اعرب أعضاء البعثة الأممية عن ارتياحهم وتقديرهم لما لاحظوه من تأمين للمدينة ومداخلها ومخارجها بالعناصر الأمنية المنضبطة بالاضافة لآليات عمل الاجهزة الامنية ومدى التعاون بين الاقسام المختلفة لتحقيق امن واستقرار المدينة وسكانها.