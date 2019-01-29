بغداد – اتفق وزيرا الزراعة العراقي والاردني على بناء برنامج متكامل للتعاون بين البلدين. وشدّدا على ضرورة تعزيز تبادل القدرات في ما يخص الجانب الزراعي والجوانب الاخرى ذات العلاقة.

هذا وأكدا انه يجب أن يطورا العلاقة بين البلدين، وانه من المهم أن يكون ثمة تعاون في مختلف المجالات.

الى ذلك، شدّد وزير الزراعة الاردني ابراهيم الشحاحدة، انه ثمة تبادل معرفي وتبادل في السلع بين العراق والاردن، مشيرا للعمل على بناء برنامج متكامل بين البلدين في القريب العاجل.

من جهته، تحدث صالح الحسني، وزير الزراعة العراقي، عن توطيد العلاقات العراقية الاردنية في مجال الزراعة، والاتفاق على زيارات متبادلة، ولجان فنية بين الطرفين لغرض تبادل الخبرات في مجال الارشاد الزراعي. وأكد أن هذا التعاون يأتي للتخلص من شح المواد الزراعية في العراق والاردن.