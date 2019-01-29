الأردن – كشف مصدر مطلع أن الموضوع الأبرز الذي ستتم مناقشته خلال الاجتماع في الأردن لوزراء خارجية السعودية والكويت والبحرين والإمارات ومصر والأردن هو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية​​​.

وقال المصدر، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الثلاثاء، إن “الأمر المهم” الذي سيناقش خلال الاجتماع الوزاري المنتظر “هو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية”،

وأوضح المصدر أن هذه المسألة ستتم مناقشتها “بالدرجة الأولى”، كما سيتطرق الاجتماع كذلك إلى بحث الاتجاهات التي تتطور المنطقة باتجاهها، وأضاف، في إشارة إلى قضية سوريا: “لكن هذه بتصوري أهم نقطة سوف يتم العمل عليها”.

وسبق أن أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية، أمس الاثنين، عن اجتماع بين وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الخميس القادم، مع نظرائه من 4 دول خليجية ومصر في منطقة البحر الميت.

وأضاف المسؤول أن الاجتماع سيكون تشاوريا وسيعقد لتبادل وجهات النظر حول قضايا المنطقة.

واليوم الثلاثاء أصدرت الخارجية الأردنية بيانا أكدت فيه استضافة الصفدي نظراءه من السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر الخميس القادم في لقاء تشاوري.

وفي 30 ديسمبر 2018 كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني، نضال الطعاني، عن وجود مساع أردنية على المستويين البرلماني والحكومي لإنهاء تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية​​​.

المصدر: سبوتنيك + وكالات