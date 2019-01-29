ليبيا – إستعرض عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الإثنين مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر وعميد بلدية سرت مختار المعداني المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية التي أدت لتدني مستوى الخدمات في جميع المجالات.

معيتيق أشاد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بالجهود المبذولة من قبل المسؤولين في البلدية،مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود لرأب الصدع بين أعضاء المجلس البلدي ليتسنى له تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب.