ليبيا – إستعرض عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الإثنين مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر وعميد بلدية سرت مختار المعداني المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل البلدية التي أدت لتدني مستوى الخدمات في جميع المجالات.
معيتيق أشاد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بالجهود المبذولة من قبل المسؤولين في البلدية،مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود لرأب الصدع بين أعضاء المجلس البلدي ليتسنى له تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب.
وبدوره،أكد عميد بلدية سرت على بدء تعافي مدينة سرت بسواعد أبنائها بعودة الحياة فيها بشكل طبيعي.
وطالب المعداني وأعضاء المجلس البلدي بأن يضعوا مصلحة البلدية فوق كل اعتبار لقيامها بالمهام الموكلة له وفق النظم واللوائح المنظمة لعمل البلديات والعمل على معالجة المختنقات التي تعترضها.
ومن جانبهم،أكد المجتمعين على إستمرار المجلس الرئاسي في دعم البلدية بإعادة الإعمار وتنفيذ المشروعات التنموية.
هذا وحضر الإجتماع كل من مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي وأعضاء المجلس البلدي سرت.