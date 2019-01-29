ليبيا – طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية ، لم يتوقف القيادي فى حزب العدالة والبناء ، رئيس مجلس الدولة خالد المشري عضو جماعة الإخوان المسلمين عن محاولة عرقلة عمليات الجيش فى الجنوب ووقفها عبر وسائل مختلفة حتى بعد إعلانه ” إستقالته ” من الجماعة فى بيان تلاه من معقله فى مدينة الزاوية .

وعلى إثر هذه المواقف من المشري ، توالت التصريحات المنددة بما يسعى له حتى أن أعيان وحكماء سبها قد أصدروا بياناً نددوا فيه برئيس مجلس الدولة ، قبل أن يأتي الرد من داخل مدينة الزاوية التي ترشح عنها المشري لانتخابات المؤتمر العام قبل أكثر من سبعة سنوات .

اليوم الثلاثاء أصدر المجلس الأجتماعي لقبائل أولاد صقر بالزاوية بياناً تقدم فيه بأحر التهاني والتبريكات إلي القوات المسلحة بتحرير الجنوبا من ” قوى الأرهاب وعصابات البغي التخريب والفساد ” .

وقالت قبائل أولاد صقر فى بيان تلقت المرصد نسخة منه ، بأن ” هؤلاء جميعاً عاثوا في الأرض فسادا فأهلكوا الحرث والزرع وإستباحوا الحرومات وأحرقوا النفط مصدر دخل البلاد ودمروا مؤسسات الدولة مستقويين بالاجنبى وباعداء الوطن علي مختلف مسمياتهم “

وختم بيان قبائل ولاد صقر مؤكداً : ” نغتنم هذه الأنتصارات العظيمة التي قام بها جيشنا الليبي بتحرير الجنوب الحبيب من هذه العصابات داعين الله إن يحفظ قوات جيشنا البطل نهنئ أهلنا في الجنوب الليبي وكافه الشرفاء في ليبيا بهذا النصر العظيم ونؤكد دعمنا للمؤسسة العسكرية الليبية ” .

المرصد – متابعات