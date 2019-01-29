لندن – أعلن البريطاني أندي موراي، المصنف الأول على العالم سابقا بكرة المضرب، أنه خضع لجراحة في الفخذ في لندن اليوم الثلاثاء.

ونشر موراي عبر حسابه الرسمي في إنستغرام صورة له وهو مستلق على سرير في المشفى عقب الجراحة، وأرفقها بعبارة: “أملك الآن فخذا حديديا”.

وتابع: “أشعر ببعض آثار الجراحة، لكني أتمنى أن تضع نهاية للألم الذي كان يلازمني في الفخذ”.

وعانى موراي البالغ 31 عاما، والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، لاستعادة مستواه منذ خضوعه لجراحة في يناير 2018، وخرج من الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة.

وسبق أن أعلن موراي قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أنها قد تكون الأخيرة في مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات