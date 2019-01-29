مصر – تمكن النجم المصري الشهير، محمد حماقي، من تحقيق رقم قياسي عربي على موقع يوتيوب، عقب طرح أغنيته الجديدة، “م البداية”.

وطرح حماقي أغنيته الجديد ضمن ألبومه الجديد، “كل يوم من ده”، الذي حقق نجاحا كبيرا وسريعا منذ إطلاقه، في حين تخطّت الأغنية رقما قياسيا للمشاهدات على يوتيوب، بعبورها حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط.

كما أن النجم المصري قد طرح عددا كبيرا من الأغاني (20 أغنية) في ألبومه الأخير، والذي تعاون في إنتاجه مع عدد من الشعراء العرب، أبرزهم: أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، وأمير طعيمة.

المصدر: يوتيوب