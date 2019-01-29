إيطاليا – من الممكن خسارة الوزن باتباع أنواع رجيم بسيطة لمدة قصيرة جداً، ومنها مثلاً رجيم الجزر الذي قد يبدو قاسياً لكنه فعال في حرق الدهون ونحت القوام في أيام قليلة.

فإذا أردت خسارة الوزن اعتمدي على هذا النوع من الخضار لمدة 3 أيام فقط. ولهذا تناوليه بكل أشكاله، طازجاً ومسلوقاً ومشوياً، على شكل حساء أو بوريه، مبشوراً أو مع القشر.

ولتحصلي على الفيتامينات الضرورية في هذه الأيام الثلاثة استخدميه لتحضير عصير لذيذ. لكن لا تتبعي هذا الرجيم إذا كنت حاملاً أو تتلقين علاجاً طبياً من نوع ما.

كذلك، قبل بدء الرجيم، وبعد انتهائه بأيام أكثري من تناول الخضار والفواكه. واشربي الكمية المطلوبة من الماء.

ولا تنسي أن الجزر يحتوي على نسبة مرتفهعة من الكاروتينويد، وهو مضاد أكسدة يحارب تأثير الشوادر الحرة الضارة والسموم.

كما أنه غني بالألياف القابلة للذوبان والتي تؤدي دوراً مهماً في إزالة الكوليسترول الضار، علماً أن كل 100 غ من الجزر يحتوي على 41 سعرة حرارية.