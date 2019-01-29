الولايات المتحدة – اتهمت وزارة العدل الأمريكية، امس، شركة هواوي الصينية التكنولوجية العملاقة بـ”الاحتيال على البنوك، وسرقة أسرار تجارية خاصة بشركة أمريكية”.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة الأمريكية، ذكر أن المديرة المالية في الشركة الصينينة، مينغ وانتشو، تحاكم في 13 تهمة مختلفة، فضلا عن وجود دعوى قضائية مرفوعة ضد هاواوي.

وزعم البيان أن الشركة الصينية “أعاقت تحقيق العدالة بارتكابها جرائم مثل الكذب على المصارف، وتبييض الأموال، والاحتيال في تحويل الأموال”، مشيرًا إلى أنها متهمة كذلك بـ”سرقة الأسرار التجارية لشركة الاتصالات الأمريكية تي-موبايل”.

ولفت البيان أن الولايات المتحدة تقدمت بطلب رسمي لتسليمها المديرة المالية في الشركة الصينينة، مينغ وانتشو المعتقلة في كندا، مشيرًا أنه “حال تسليمها ستتم محاكمتها في 13 تهمة مختلفة أهمها تضليل المصارف الأمريكية بشأن أنشطة شركة هواوي مع إيران”.

يُذكر أن وانتشو (46 عاما) ابنة مؤسس شركة هواوي، رين تشينغفاي، اعتقلت في مدينة فانكوفر الكندية مطلع ديسمبر / كانون الأول الجاري، أثناء توجهها من هونغ كونغ إلى المكسيك.

اعتقال وانتشو جاء بطلب من الولايات المتحدة التي تتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران رغم العقوبات المفروضة عليها.

وأدى الاعتقال إلى عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد إتفاقهما على اهدنة في حربهما التجارية.

ووانتشو متهمة بالتحايل على مصرف “هونغ كونغ بانك” الأمريكي، بدعوى استخدامها إحدى الشركات وكيلا سريا لشركة “هواوي”، لعقد صفقات تجارية مع إيران في خرق للعقوبات.