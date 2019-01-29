اليبان – تناقلت وسائل إعلام يابانية محلية وأخرى أجنبية قصة شاب ياباني أخفى ولعه وميوله عن المحيطين به طيلة سنوات طفولته.

وذكر موقع “Sora News 24″، أن الشاب الياباني، يوتا شينوهارا، تحدث عن قصة حبه العجيبة تجاه أنثى صرصور.

كما تحدث الموقع عن ولع شينوهارا بأكل الحشرات منذ طفولته، لكنه أخفى ذلك عندما كان صغيرا. لكن الشاب الياباني اعترف بحبه لتناول الحشرات، بعد تقرير من منظمة الأغذية العالمية نشرته عام 2013 عن فائدة الحشرات كمصدر للغذاء.

ويقدم شينوهارا أطباق الرامن بالحشرات (الرامن حساء ياباني شهير) في مطعمه الخاص، وقد تذوق أطعمته أكثر من 7000 آلاف شخص.

ويضع الشاب المولع بالحشرات ما لا يقل عن 100 صرصور في كل طبق رامن لزبائنه المميزين.

وأمضى شينوهارا عاما كاملا وهو “يواعد” ويتغزل بأنثى صرصور، استقدمها من إفريقيا، وأطلق عليها اسم “ليزا”. واعترف أيضا بأنه كان يشعر في كثير من الأحيان بأنه وليزا يتواصلان بشكل كامل وتعلّق بها بقوة.

وبعد أن نفقت “ليزا”، قام شينوهار بأكلها لكي “يبقيا معا إلى الأبد”. وأضاف الشاب الياباني أنه كان يتخيل عملية ممارسة الجنس مع ليزا، عندما كان يتخيل أنه يصغر ويصل إلى حجمها أو أنها تتضخم لتصبح مناظرة لحجمه.

المصدر: لينتا. رو