الولايات المتحدة – واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند أعلى مستوى في 8 أشهر، مع ترقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.3% إلى 1319.60 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى 1320.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ مايو الماضي.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% عند 1314.48 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 95.791.

ومن المقرر أن ينهي اليوم بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي ينعقد على مدار يومين، معلناً قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات الإبقاء عليها دون تغيير.

كما أن هناك حالة ترقب لانطلاق المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة اليوم، حيث يزور نائب رئيس الدولة الصيني واشنطن لعقد مباحثات مع وزير الخزانة في مناقشات تستمر على يومين.

رويترز