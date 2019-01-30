فيينا – استقرت أسعار النفط الخام في السوق العالمية خلال التعاملات الصباحية، الأربعاء، انتظارا لبيانات المخزونات الأمريكية، ومحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

وتصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خلال وقت لاحق اليوم، تطورات المخزونات الأمريكية، للأسبوع الماضي، يتبعه بيان صحفي للفيدرالي الأمريكي بشأن مخرجات اجتماع لجنة السياسة النقدية.

ويتوقع أن تبقى أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية في الولايات المتحدة، ثابتة دون تغيير عن مستواها، الشهر الماضي، عند نطاق 2.25 – 2.50 بالمئة.

وتؤثر نتائج الفيدرالي الأمريكي على سعر صرف الدولار، الذي يعتبر العملة الأبرز في مبيعات النفط الخام؛ إذ يؤدي ارتفاع سعره لزيادة التكلفة على المستوردين.

وبحلول الساعة (07:45 تغ)، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، عند إغلاق الثلاثاء البالغ 61.20 دولارا للبرميل.

وبنسبة 0.02 بالمئة، أو سنتا واحدا، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم مارس/ آذار إلى 53.30 دولارا للبرميل.