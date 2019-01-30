القاهرة – أعلن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إنه تم إخلاء 13 عقارا بمنطقة الرزاز في حي منشأة ناصر، تضم 82 أسرة نظرا لحدوث شروخ جبلية بجوار تلك العقارات.

وأوضح المحافظ أمس الثلاثاء، أنه تم منح جميع الأسر وحدات سكنية مفروشة بحي الأسمرات، وتوفير وسائل نقل ووجبات سريعة لهم، كما تم التأكيد على توفير الرعاية التامة لهم.

وأشار المحافظ، إلى حرص الدولة على توفير وحدات آمنة للمواطنين من سكان المناطق العشوائية الخطرة من خلال مشروعات الإسكان الكبرى التي تقيمها الدولة.

وكانت صخرة قد انهارت في منطقة جبل منشأة ناصر دون وقوع أي إصابات، حيث تم إخلاء الشوارع التي تقع أسفل وأعلى الصخرة، من قبل أجهزة الحي.

المصدر: مواقع مصرية