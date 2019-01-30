إسرائيل تهدم بناية في القدس بذريعة “عدم الترخيص”

إسرائيل تهدم بناية في القدس بذريعة “عدم الترخيص”

القدس – هدمت البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، الأربعاء، بناية فلسطينية تضم شققًا سكنية ومحالًا تجارية، بذريعة “البناء غير المرخص”.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية ترافقها جرافاتان كبيرتان إلى حي “وادي الجوز”، حيث توجد البناية، قبيل تنفيذ عملية الهدم.

وقال مالك البناية، خالد المالحي، في حديث للأناضول، إن البناية تضم 3 شقق سكنية و3 محال تجارية.

وأضاف: “قبل نحو شهر سلموني (البلدية) قرارًا بوجوب إزالة البناية، وقلت لهم إن المحال التجارية مقامة منذ 20 عامًا وإننا نستخدم المحال لإصلاح وغسيل السيارات ولديّ رخصة”.

وتابع المالحي: “ويوم الإثنين سلموني إخطارا بوجوب إزالة البناية في غضون 24 ساعة، واليوم جاءوا ونفذوا عملية الهدم”.

ويشتكي الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية من رخص البناء المحدودة للغاية التي تمنحها البلدية الإسرائيلية لهم، في الوقت الذي تضاعف فيه من البناء الاستيطاني في المدينة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير أخير إن البلدية الإسرائيلية هدمت 177 منزلًا في القدس الشرقية خلال العام 2018 بداعي البناء غير المرخص.

وأضاف المكتب الأممي إن البلدية الإسرائيلية هدمت 142 منزلًا في القدس الشرقية خلال العام 2017 بدعوى “البناء غير المرخص”.