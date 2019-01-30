ليبيا – أكد جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى على استمرار أعمال إزالة الوصلات الغير شرعية من قبل المهندسين والفنيين وجهات الاختصاص على خطوط نقل المياه الرئيسية للنهر الصناعي.

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جهاز إستثمار مياه النهر الصناعي بيّن بحسب المكتب الغعلامي التابع له أن أعمال إزالة الوصلات الغير شرعية وصلت إلى خط تلال الجنوبي، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر على كافة المناطق حتى السدادة غرباً.

ودعا جهاز إستثمار مياه النهر الصتاعي المواطينين إلى التعاون في إزالة الوصلات الغير شرعية.