الإيرانيون يتزاحمون في طوابير على اللحوم ووزير يرد: نحمد الله على أنها موجودة!

الإيرانيون يتزاحمون في طوابير على اللحوم ووزير يرد: نحمد الله على أنها موجودة!

إيران – تعيش إيران أوضاعا اقتصادية متفاقمة، بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها، انعكست سلبا على حياة المواطنين الإيرانيين ودفعتهم للوقوف في طوابير طويلة للحصول على سلع بأسعار مدعومة.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا تظهر تزاحم المواطنين الإيرانيين للحصول على لحوم الدجاج والأبقار بأسعار مدعومة، وذلك في ظل أزمة غلاء وارتفاع مضطرد لأسعار السلع الأساسية.

وتعد هذه الظاهرة إحدى آثار العقوبات الأمريكية على إيران، التي أثرت بشكل كارثي على سعر صرف الريال الإيراني وعلى أسعار السلع الأساسية.

وعند سؤال وزير الزراعة الإيراني، محمود حجتي، خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني عن سبب زيادة أسعار اللحوم، قال: “علينا أن نحمد الله على توفرها في البلاد”.

ما أثار ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي اتهمت حكومة الرئيس، حسن روحاني، بالتقصير وعدم اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين حياة المواطنين العاديين.

وبعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي وإعادة فرض العقوبات على إيران، تضغط الحكومة الإيرانية على ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لإطلاق آلية تجارية تسمح بالالتفاف على العقوبات واستيراد أغذية وعقاقير على أساس المقايضة.

وكالات