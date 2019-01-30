البرلمان البريطاني يرفض تعديلا يمنع خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل

البرلمان البريطاني يرفض تعديلا يمنع خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل

انجلترا – رفض النواب البريطانيون تعديلا يوصي الحكومة بالسعي إلى تأجيل موعد انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 20 مارس المقبل، واستبعاد خروج لندن من الاتحاد من دون اتفاق مع بروكسل.

كما كان التعديل المرفوض يمنع الحكومة من إخراج إسكتلندا من الاتحاد الأوروبي ضد إرادتها.

ويناقش البرلمانيون في الوقت لحالي حزمة من التعديلات على وثيقة تقنية بشأن “بريكست” مطروحة من قبل رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، ومن بين هذه التعديلات ما يؤثر على سير المحادثات المزمع عقدها بين ماي وقادة الاتحاد الأوروبي، وعلى مصير “بريكست” بشكل عام.

وطُرح التعديل المذكور من قبل رئيس كتلة الحزب القومي الاسكتلندي، إيان بلاكفورد.

وخلال استفتاء العام 2016، صوت الناخبون في إسكتلندا ضد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكن صيغة التعديل المقدمة من قبل بلاكفورد لم تناسب الأحزاب البرلمانية الأخرى التي تعترض على منح أي إقليم ظروفا خاصة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية مرارا أن ليس في مقدورها منع إمكانية خروج المملكة من الاتحاد بلا اتفاق مع بروكسل. كما تعترض ماي، شأنها شأن نواب كثيرين، على تأجيل موعد “بريكست” على اعتبار أن هذا الإجراء لن يفيد المملكة في شيء.

وصوت 327 نائبا ضد التعديل، مقابل 39 صوتا لصالحه.

المصدر: نوفوستي