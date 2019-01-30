تركيا – أعلن الممثل التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل “وادي الذئاب”، والمعروف عربيا باسم “مراد علمدار”، إقامة دعوى قضائية للانفصال عن زوجته بعد 7 سنوات من المعاشرة.

ونقلت وسائل الإعلام التركية، عن مقربين أن الجهود التي بذلت من أجل رأب الصدع بين الزوجين لم تفلح في إنقاذ العائلة، خاصة أن زواجهما أثمر عن طفلين.

وارتبط الزوجان عام 2012، قبل أن تنشب الخلافات بينهما مؤخرا، وأعلن شاشماز، في بيان لمحاميه، الثلاثاء، أن جهودا لحل الخلافات “لم تكلل بالنجاح”.

وأضاف البيان، أن “شاشماز، ونتيجة لهذا الفشل، رفع دعوى طلاق أمام المحكمة من أجل الانفصال عن زوجته، بعد محاولات للتفاهم”.

وناشد الممثل التركي، في البيان، الجميع باحترام “أسرارهما الشخصية، وحقوقهما الخاصة، لا سيما مع وجود طفلين يجب الحفاظ على وضعهما النفسي”.

وحقق شاشمار نجاحا واسعا في تركيا ومختلف دول العالم، ويحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.

المصدر: الأناضول