تركيا – أعلن رئيس البنك المركزي التركي، مراد تشيتين قايا، أنهم يتوقعون تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 14.6 بالمئة نهاية العام 2019.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، للتعريف بالتقرير الأول للتضخم في عام 2019.

وقال تشيتين قايا إن البنك المركزي يتوقع اقتراب معدل التضخم من الهدف المحدد بشكل تدريجي من خلال الخطوات المالية المتخذة.

وأوضح أنهم يتوقعون استقرار معدل التضخم عند 5 بالمئة على المدى المتوسط.

وبيّن أن البنك المركزي خفض توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام الجاري، من 15.2 إلى 14.6 بالمئة.

وأشار إلى أنهم يتوقعون تراجع التضخم إلى 8.2 بالمئة عام 2020، وإلى 5.4 بالمئة عام 2021.

من جهة أخرى، أشار رئيس البنك المركزي التركي إلى خفض توقعاتهم لأسعار النفط من 80 إلى 63 دولارا لعام 2019.