واشنطن – اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، في إطار الحوار الاستراتيجي، على تعزيز التعاون بينهما في الحرب ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، وكذلك العمل على زيادة التعاملات الاقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على موقعها في “تويتر” إن “الولايات المتحدة والجزائر عقدتا الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي اليوم ، مضيفة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الجزائري، عبد القادر مساهل، الذي يزور واشنطن، ناقشا مجالات التعاون، بما في ذلك الاستقرار الإقليمي والمسائل الاقتصادية، والتعاون التجاري، والبرامج الثقافية والتعليمية.

المصدر: RT