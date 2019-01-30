ليبيا – شدد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الثلاثاء على ضرورة المجاهرة بالأمن داخل مدينة صبراته لينعم المواطن داخل المدينة بالأمن والأمان والطمأنينة عقب الخروقات الأمنية التي قامت بها الجماعات الإرهابية منذ سنتين تقريباً.

باشاآغا أكد خلال كلمته التي ألقاها في إجتماع عقده بالمجلس البلدي صبراتة وحضره وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق ومدير أمن صبراتة أن مهمة وزارة الداخلية هي توفير الأمن والأمان للمواطن بعيداً عن التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد حالياً.

ومن جهته، طالب وكيل وزارة دفاع الوفاق كافة منتسبي القوات المسلحة إلى الوقوف صفاً واحد ضد الإرهاب واستئصاله من جذوره.

وإستعرض بعدها المشاركين في الإجتماع عديد المشاكل التي تعاني منها بلدية صبراتة ومحاولة إيجاد حلول لها بكافة القطاعات.

وزير الداخلية قام بزيارة تفقدية لمديرية أمن صبراتة أطلع خلالها على سير العمل داخل المديرية ومناقشة العديد من المشاكل التي تعترض سير العمل بها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأفتتح باشاآغا فرع السجل المدني بمحلة تليل ببلدية صبراته، داعياً كافة العاملين به على تسهيل خدمات المواطن بكافة معاملاته حيث تفقد بعدها وزير الداخلية معهد تدريب شرطة صبراته للوقوف على سير العمل بداخله ومهبط طيران مستشفى صبراته التعليمي.

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