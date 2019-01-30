ليبيا – حطت مساء اليوم الثلاثاء طائرة شحن عسكرب فى سبها تقل على متنها سيولة نقدية مقدرة بـ 80 مليون دينار ليبي قادمة من المصرف المركزي فى بنغازي وذلك بحضور عميد البلدية ومسؤولي المصارف فى المدينة .

ومن المقرر أن يتم توزيع القيمة على مصارف مدينة سبها ومدن الجنوب الأخرى وقد وصلت الشحنة إلى قاعدة تمنهنت الجوية قادمة من قاعدة بنينا بنغازي الجوية على وجه التحديد .

وفور وصولها ، جرى تأمين ونقل الشحنة إلى فرع المصرف المركزي فى سبها تحت حراسة مشددة من قبل قوات الجيش وعناصر مكتب أمن إرساليات العملة التابع لمصلحة أمن المرافق والمنشآت .

وكان فى إستقبال الشحنة اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي المتمركز فى قاعدة تمنهنت الجوية الواقعة فى ضواحي مدينة سبها .

ومن جهتها ، أعلنت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني تسلمها كافة المقار الحكومية التي سيطر عليها الجيش فى سبها ، وقال حاتم العريبي الناطق باسم المؤقتة فى تصريح لـ المرصد بأن دواوين الحكومة فى المدينة باتت مفعلة .

وأضاف العريبي بأن الحكومة المؤقتة ستبذل كل ما فى وسعها من جهد وخدمات فى حدود إمكانياتها تجاه سبها وسكانها أسوة بسكان بنغازي أو أي مدينة أخرى فى نطاق الحكومة مؤكداً إدراكهم لخصوصية إحتياجات الجنوب الليبي بشكل إستثنائي .

ويأمل السكان أن تساهم هذه الشحنة فى حلحلة أزمة السيولة المستفحلة فى الجنوب ، بعد عدم إلتزام المجلس الرئاسي فى الوفاء بإلتزاماته معهم إبان إتفاقه مع حراك ” غضب فزان ” بعد أزمة حقل الشرارة الذي يرفض رئيس مؤسسة النفط إعادة تشغيله رغم إنتهاء الأزمة فيه .

المرصد – خاص