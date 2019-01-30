ليبيا – بدأت وزارة الاقتصاد و صندوق موازنة الأسعار بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأربعاء بتوزيع مادة الدقيق على مخابز بلديتي سبها والشاطئ جنوبي ليبيا بعد نقلها براً لكميات كبيرة منه من مخازن السلع التموينية فى منطقة قنفودة غربي بنغازي .

ووفقاً لما أفاد المرصد الناطق الرسمي بإسم الحكومة حاتم العريبي ، فقد إنطلقت عملية التوزيع بمقر مخازن وحدة مبيعات الشاطئ التابعة للحكومة المؤقتة ضمن خطة الأخيرة لإنعاش مناطق الجنوب الليبي بعد طول معاناة .

وكشف العريبي بأن هذه الكمية وهي عبارة عن 160 ألف كيس دقيق ستشمل عدد 113 مخبز في سبها و عدد 52 مخبز بالشاطئ على أن يتم توزيع نفس الكميات بشكل دوري مستمر مشيداً بتعاون جهات الإختصاص فى هذه المناطق .

وأكد المتحدث بأن توزيع ونقل هذه الكميات سيتم تحت حماية الأجهزة الأمنية وقوات الجيش لضمان عدم تعرضها للسطو أو التهريب بما يضمن وصولها إلى مستحقيها من المواطنين بعد أن وصل سعر الكيس الواحد فى السوق السوداء إلى مابين 50 إلى 130 دينار .

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة كانت قد أرسلت أمس الثلاثاء مبلغ 82 مليون دينار كسيولة نقدية وصلت إلى قاعدة تمنهنت ومنها إلى المصرف المركزي سبها تمهيداً لتوزيعها على المصارف وحلحلة هذه الأزمة بعد تخلف حكومة الوفاق عن الإيفاء بإلتزاماتها بتخصيص مليار دينار للجنوب

المرصد – خاص